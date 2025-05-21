الأربعاء 21 مايو 2025
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طوارئ العجمي التخصصي تنجح في إنقاذ حياة مريض مصاب بطعنة نافذة بالصدر

مستشفى العجمي التخصصي،
مستشفى العجمي التخصصي، فيتو
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كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل نجاح طوارئ العجمي التخصصي في إنقاذ حياة مريض مصاب بطعنة نافذة بالصدر.

مريض محول من محافظة البحيرة في حالة فقدان للوعي نتيجة صدمة نزيفية وأنيميا حادة

وأوضح الدكتور صلاح الحصاوي مدير مستشفى العجمي التخصصي، أن قسم الطوارئ استقبل مريضا محولا من محافظة البحيرة في حالة فقدان للوعي نتيجة صدمة نزيفية وأنيميا حادة وانخفاض شديد في ضغط الدم نتيجة تعرضه لطعنة نافذة بالصدر، وبعد الفحص تم تشخيص المريض باسترواح هوائي وتجمع دموي وتهتك بالرئة اليمنى وقطع بالحجاب الحاجز.

إصلاح التهتك الرئوي والقطع بالحجاب الحاجز

وقال الدكتور صلاح الحصاوي: على الفور تم عمل الإسعافات الأولية، والتحاليل والأشعات، وتوفير الدم اللازم لتجهيز المريض لعمل استكشاف، وقام الفريق الجراحي بوقف مصادر النزيف وإصلاح التهتك الرئوي والقطع بالحجاب الحاجز.

وقد تم خروج المريض إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وتحسن الحالة وفصله من أجهزة التنفس الصناعي، وبدء مرحلة التعافي.

الفريق الطبي خلال الجراحة 
الفريق الطبي خلال الجراحة، فيتو 

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت نجاح الفريق الطبي بأكاديمية قلب المبرة، بمستشفى مبرة مصر القديمة التابع للمؤسسة العلاجية، في زرع الصمام الأورطي بالقسطرة بواسطة تقنية (التافي) التي تعد أحدث طرق علاج ضيق الصمام بالقسطرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالعمل على تطوير كافة الإمكانيات والخبرات اللازمة لتوفير مختلف التخصصات والخدمات الطبية بأعلى جودة بما يحقق رضا المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التدخل الجراحي، كان لمريضة يتجاوز عمرها الـ70 عاما وكانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي وتتعرض لإغماءات متكرر تهدد حياتها، مشيرا إلى أن فريق أكاديمية قلب المبرة يجري هذا التدخل الدقيق للمرة الـ52 خلال عامين، وبنسب نجاح توازي النسب العالمية.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، حرصه على تحسين الخدمات الطبية في جميع المستشفيات التابعة للمؤسسة، وإتاحة أحدث الخدمات العلاجية المتخصصة، موضحا أن هذا الإجراء تم تحت إشراف الدكتور محمد صبري رئيس قسم القلب، والدكتور أحمد السواح مدير القسطرة، وهما من الخبراء معتمدون في هذا الإجراء الطبي الدقيق.

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