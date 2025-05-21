رئيس وزراء النرويج يلوح بعقوبات على إسرائيل

قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، اليوم الأربعاء: قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية.

النرويج تهدد بفرض عقوبات على إسرائيل

وأضاف رئيس وزراء النرويج: إن المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة.

وتابع: حرمان السكان من المساعدات الإنسانية وتهجيرهم انتهاك صارخ للقانون الدولي علينا أن نوقفه.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أن إسرائيل منعت وصول الكثير من مساعدات بلادها المخصصة لدعم المدنيين في قطاع غزة.

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وأدانت وزيرة الخارجية الأسترالية، في بيان اليوم الأربعاء، التصريحات البغيضة لأعضاء من الحكومة الإسرائيلية بشأن أهل غزة الذين يعيشون كارثة.

وتابعت: التقارير الأممية المرعبة خلال الليل بشأن المخاطر على الرضع والأطفال تؤكد ضرورة استجابة إسرائيل لدعوتنا وشركائنا الدوليين بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا.

واستطردت: نؤكد معارضتنا توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.

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