الأربعاء 21 مايو 2025
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القطعة محتاجة تفكير، آراء طلاب الصف الأول الثانوي بامتحان اللغة الإنجليزية بالبحيرة (فيديو)

امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الثانوي بالبحيرة، فيتو

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة البحيرة اليوم امتحان اللغة الإنجليزية، وذلك مع بداية ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأشار الطلاب الى أن الامتحان جاء في المجمل سهلا ولكن كانت القطعة كبيرة وتحتوي على بعض الكلمات الجديدة بالنسبة لهم.

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وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

 تشكيل غرف عمليات فرعية 

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني 

كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

وحددت وزارة التربية والتعليم محظورات عقد الامتحانات، مشددة على أنه ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش، كما يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب إلكترونية ورقية في توقيت واحد.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم إتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

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امتحانات البحيرة محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوى العام

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