تعليم البحيرة: انضباط لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (صور)

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن طلاب الصف الاول الثانوي العام البالغ عددهم ٤٥٩٨٨ طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم فى مادة اللغة الانجليزية، بينما يؤدى ٤٦٣٠٦ طلاب وطالبات بالصف الثانى الثانوى امتحاناتهم اليوم فى مادة اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني.

استعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الثاني

واشار وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، الى أن جميع الإدارات التعليمية ومدارسها قد استعدت لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الثاني، وتم رفع درجة الاستعدادات القصوى، وتوفير التجهيزات اللازمة باللجان وتهيئتها بالشكل اللازم لاستقبال الطلاب، وتم التأكيد على اتباع كافة القواعد والقرارات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات،وتنفيذ التعليمات الخاصة بالأمن بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مقرات اللجان وتوفير الحماية الأمنية لجميع مقار اللجان والكنترولات وأماكن حفظ الاسئلة وأوراق الإجابة مع الالتزام التام بالحفاظ على سرية وضع وطباعة الأسئلة والمعلومات داخل لجان الامتحانات.

الخميس انطلاق امتحانات باقى صفوف النقل

وأضاف وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، انه سيتم اعتبارا من صباح الغد الخميس انطلاق امتحانات باقى صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك وفقا لجداول الامتحانات المعتمدة والمعلنة، مؤكدا على أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وتم ربطها بغرف عمليات مماثلة بكل إدارة تعليمية لتفعيل التواصل والتأكيد على المتابعه المستمرة اللحظية لسير الامتحانات أولا بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات.

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