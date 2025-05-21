الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص في السنطة بالغربية

ضبط مصنع مواد غذائية
ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص، وأسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والتي تفتقر إلى البيانات الأساسية اللازمة لسلامة المستهلكة داخل مدينة السنطة.

محافظ الغربية: ندرس تقنين أوضاع الصناعات الصغيرة ونصدر الزبيب والعسل وعجينة الياسمين

صحة الغربية: نقل استقبال مستشفى المنشاوى العام إلى طنطا العام الجديد بدءًا من الجمعة

تفاصيل المضبوطات بالمصنع
وتم ضبط ٦ أطنان من الزيت داخل ٢ تانك بدون أي بيانات توضح تاريخ الصلاحية أو مصدر المنتج و١٤,٤٠٠ عبوة من مشروب الجيلي غير مدون عليها أي تواريخ إنتاج أو انتهاء و٨٠ كرتونة زيت، تحتوي كل منها على ١٢ زجاجة (بما يعادل ٩٦٠ زجاجة)، مدون على الزجاجات بيانات مخالفة لتلك المدونة على الكراتين، كما لا توجد أي فواتير تثبت مصدرها و٧٥ كرتونة تحتوي كل منها على ١٣٠ عبوة (بما يعادل ٩,٧٥٠ كيس) من حبيبات كريسبي مخصصة للأطفال، بدون أي بيانات إنتاج أو انتهاء و٧٠ كرتونة من الخل، بكل كرتونة ١٢ زجاجة (بما يعادل ٨٤٠ زجاجة) مدون عليها بيانات مخالفة لما هو مكتوب على الكراتين، بدون وجود فواتير تدل على مصدرها و٥٠ بالتة دقيق، تحتوي كل بالتة على ١٠ أكياس (بما يعادل ٥٠٠ كيس بوزن نصف طن)، مدون عليها بيانات مخالفة لما هو مدون على الكراتين، ولا توجد فواتير توضح مصدرها.

 

كما تم ضبط مخزن أعلاف بمدينة السنطة أيضا يحتوي على طن من علف البنجر الصب بدون أي بيانات تدل على الإنتاج أو الصلاحية.

وتم تحريز كافة المضبوطات، ووضع كارتات بيانات عليها، وتجميعها بالجمع الأبيض وتحرير محضر جنح بالواقعة، وجارٍ المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات من قبل مديرية التموين بمحافظة الغربية.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق بسيون – طنطا

محافظ الغربية: ندرس تقنين أوضاع الصناعات الصغيرة ونصدر الزبيب والعسل وعجينة الياسمين

صحة الغربية: نقل استقبال مستشفى المنشاوى العام إلى طنطا العام الجديد بدءًا من الجمعة

إصابة 22 طالبة بجامعة طنطا بالإغماء أثناء أداء الامتحان ونقلهن للمستشفى

الأكثر قراءة

انفصال أحمد السقا رسميا عن زوجته مها الصغير

تعليق مؤثر من راندا البحيري على انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير

أخبار مصر: انفصال أحمد السقا عن زوجته، تحرك حاسم في قضية نوال الدجوي، إسرائيل تستعد لضرب إيران، رابطة الأندية تتوعد بيراميدز

اليوم، السيسي يشهد موسم حصاد القمح ويتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم 4 جنيهات وارتفاع الثوم ومفاجأة عن الليمون

عامل متهم بقتل ابنته وإلقائها في الجبل بالسلام: كنت بنتقم من أمها فيها

صدمة في الكونجرس، نائبة تعرض صورها عارية وتكشف عن جريمة خطرة حدثت لها (فيديو وصور)

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

رغم اعتدال درجات الحرارة، تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء، ما يحدث

تحدث لأول مرة، انخفاض أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

قفزة في طن عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تحركات أوروبية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان وإدخال المساعدات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية