ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص في السنطة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص، وأسفر التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والتي تفتقر إلى البيانات الأساسية اللازمة لسلامة المستهلكة داخل مدينة السنطة.

تفاصيل المضبوطات بالمصنع

وتم ضبط ٦ أطنان من الزيت داخل ٢ تانك بدون أي بيانات توضح تاريخ الصلاحية أو مصدر المنتج و١٤,٤٠٠ عبوة من مشروب الجيلي غير مدون عليها أي تواريخ إنتاج أو انتهاء و٨٠ كرتونة زيت، تحتوي كل منها على ١٢ زجاجة (بما يعادل ٩٦٠ زجاجة)، مدون على الزجاجات بيانات مخالفة لتلك المدونة على الكراتين، كما لا توجد أي فواتير تثبت مصدرها و٧٥ كرتونة تحتوي كل منها على ١٣٠ عبوة (بما يعادل ٩,٧٥٠ كيس) من حبيبات كريسبي مخصصة للأطفال، بدون أي بيانات إنتاج أو انتهاء و٧٠ كرتونة من الخل، بكل كرتونة ١٢ زجاجة (بما يعادل ٨٤٠ زجاجة) مدون عليها بيانات مخالفة لما هو مكتوب على الكراتين، بدون وجود فواتير تدل على مصدرها و٥٠ بالتة دقيق، تحتوي كل بالتة على ١٠ أكياس (بما يعادل ٥٠٠ كيس بوزن نصف طن)، مدون عليها بيانات مخالفة لما هو مدون على الكراتين، ولا توجد فواتير توضح مصدرها.

كما تم ضبط مخزن أعلاف بمدينة السنطة أيضا يحتوي على طن من علف البنجر الصب بدون أي بيانات تدل على الإنتاج أو الصلاحية.

وتم تحريز كافة المضبوطات، ووضع كارتات بيانات عليها، وتجميعها بالجمع الأبيض وتحرير محضر جنح بالواقعة، وجارٍ المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات من قبل مديرية التموين بمحافظة الغربية.





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