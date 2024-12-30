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أخبار مصر

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء

جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، تحذيراته للمواطنين من التقلبات الجوية ونشاط الرياح وسقوط الأمطار وقدم بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء.
 

نصائح الكهرباء للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء 


وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المتسهلك التالي:

  • الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).
  • إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.
  • الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.
  • إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.
  • الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.
  • يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تتساقط معها أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا شمالًا تمتد خفيفة لجنوب الوجه البحري.
 

حالة الطقس اليوم الأثنين


كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس بارد  على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


 

 

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