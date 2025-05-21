اختتام الأنشطة الطلابية بـ ألسن قناة السويس (صور)

شهدت كلية الألسن، بـ جامعة قناة السويس، اختتام فعاليات الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، وذلك خلال الحفل الذي نظمته وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

الرعاة والمشرفون على الحفل

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد الكلية، والدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ومدير وحدة الدعم الأكاديمي، وبمشاركة فاعلة من الدكتورة هنادي عادل، المدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة سارة عبد الرحمن، منسق الأنشطة الطلابية والمتفوقين والموهوبين بالكلية.

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

أبرز الحضور خلال الحفل

شهد الحفل حضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الذي أكد في كلمته أن جامعة قناة السويس تؤمن بأهمية تعزيز الأنشطة الطلابية في تكوين شخصية متوازنة ومبدعة للطالب الجامعي.

وأشار إلى أن ما شاهده من عروض وابتكارات طلابية يعكس مستوى الوعي والموهبة لدى طلاب الكلية، وهو ما يدفع الجامعة لمواصلة دعمها للأنشطة المتنوعة في مختلف الكليات.

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

كما حضر الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد الكلية، الذي أشار في كلمته إلى أن ما تحقق من إنجازات وأنشطة متميزة هو ثمرة تعاون بناء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين العملية التعليمية والأنشطة الطلابية التي تسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة. وشارك بالحضور الدكتور وليد شعبان، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى الأستاذ محمد حسين، وتغريد أبو الخير، أمين الكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، في أجواء احتفالية عكست روح الانتماء والفخر بالإنجازات الطلابية.

أبرز فعاليات الحفل

تضمن الحفل عروضًا متميزة لأبرز مواهب الطلاب في المجالات الفنية والموسيقية والأدبية، حيث أبدع المشاركون في تقديم فقرات تنوعت بين الغناء والعزف والشعر والأداء المسرحي، مما أضفى على الحفل طابعًا فنيًا راقيًا ومؤثرًا. وتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس تقديرًا لإسهاماتهم في دعم الأنشطة الطلابية، كما جرى توزيع شهادات التقدير على الطلاب الأوائل، وأعضاء اللجان المختلفة باتحاد الطلاب، والطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة في المؤتمرات والفعاليات الرياضية والفنية والموسيقية على مستوى الجامعة وخارجها.

جاء الحفل تتويج لعام جامعي زاخر بالأنشطة والإنجازات، حيث عكست فقراته الحيوية والتميز الذي بات سمة من سمات كلية الألسن بجامعة قناة السويس، في ظل قيادة تسعى دومًا إلى احتضان الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو الإبداع والتميز.



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