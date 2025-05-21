وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية الطفل بالتل الكبير (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، جولة لتفقد وحدة رعاية الطفل وإدارة التل الكبير الصحية بمركز ومدينة التل الكبير،يرافقها الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية، الدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تنفيذ تكليفات وزير الصحة

تأتي الجولة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، للإرتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية،وحرصا على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أقسام وحدة رعاية الطفل

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى أقسام وحدة رعاية الطفل بالتل الكبير وتواجد الفريق الطبي بالاستقبال، وتابعت معدل تردد عيادة الأسنان والأطفال والمعامل، واطمأنت على انتظام سير العمل بمنظومة التطعيمات وسحب عينات الغدة الدرقية لحديثى الولادة وعدم وجود أى معوقات أو مشكلات، وتوافر مخزون كاف من الأدوية بالصيدلية،واطلعت على نسبة تردد المواطنين على الفحص المبكر بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة انتظام سير العمل

كما تابعت إنتظام سير العمل بعيادة النسا، والتقت مع بعض المترددات للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للحوامل،ثم تفقدت عيادة تنظيم الأسرة وانتظام صرف الوسائل وجلسات المشورة وأشادت بزيادة نسب التردد بعيادة تنظيم الأسرة، ثم تفقدت مخازن الأدوية بإدارة التل الكبير الصحية وتواجد المراقب الصحى ومفتش الصحة (بمكتب صحة التل الكبير )،وخلال الجولة شدَّدت وكيل وزارة الصحة على الحفاظ على المظهر العام للوحدة،وتعديل أماكن بعض اللوحات الإرشادية.

وفي ختام الزيارة، ترأست وكيل وزارة الصحة اجتماعًا، بحضور الدكتور عبد الرحمن صلاح مدير إدارة التل الكبير الصحية، وفريق إشراف مديرية الصحة، حيث تم استعراض ومناقشة جميع السلبيات التي تم ملاحظتها خلال الزيارة، وأوصت بسرعة تلافى السلبيات وتوجيه فريق الإشراف بمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

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