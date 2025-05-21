حسام المندوه يكشف موقف إدارة الزمالك من لجنة تخطيط الزمالك بعد الخلافات الأخيرة

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إن مجلس إدارة النادي الأبيض يثق بلجنة التخطيط مؤكدًا أن أعضاءها على دراية كبيرة بالملف.

أضاف المندوه خلال تصريحات تلفزيونية: أن لجنة التخطيط تصدر توصيات في ملف التعاقدات والصفقات ولكن القرار النهائي يعود لمجلس الإدارة.

وأوضح المندوه أن لجنة التخطيط بنادي الزمالك تؤدي دورها على أكمل وجه، لافتًا إلى أن أي لجنة يتم تعينها في النادي بقرار من المجلس.

وأكد أمين صندوق نادي الزمالك أن ثقة المجلس بلجنة التخطيط "عمياء" لافتًا إلى أن الاختلاف شيء طبيعي.

حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، فيتو

تفاصيل عقد الرمادي مع الزمالك

وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إن عقد أيمن الرمادي مع النادي يجدد بموافقة الطرفين مؤكدًا أنه لا وجود لمعلومة الاتفاق لمدة شهر مع المدرب.

وأوضح المندوه: أنه لم يتم توقيع العقود مع المدير الرياضي الويلزي بوليس لافتًا إلى أن الاتفاق معه أن يقدم تصوره وهناك أخرين مرشحين للمنصب.

خمس رعاة في حوزة الزمالك حاليًّا

قال أمين صندوق نادي الزمالك إن المجلس الحالي تسلم النادي ولديه راعي واحد فقط والآن بفضل الاستقرار وصل العدد إلى خمس رعاة.

أضاف المندوه: "سددنا المستحقات السابقة لمدربين ولاعبين من أجل التسهيل على المجالس المقبلة".

تابع المندوه: "لم نتسلم شكوى رسمية من فيفا بشأن جوميز ولكن سياستنا واحدة في التعامل في هذه القضايا بتسديدها أول بأول".

سددنا مستحقات المدربين

وواصل المندوه: "عند تسلمنا فرع أكتوبر كانت هناك مشكلات كثيرة جدًّا وحصلنا على تدفقات نقدية صرفناها في ألعاب الصالات وفريق كرة القدم وسددنا مستحقات المدربين واللاعبين السابقين".

وأكمل: "نادي الزمالك إن أحسن استثماره سيدير دخلًا كبيرًا ولكن عندنا تحديات كبيرة وعند استلامنا النادي كان فيه راعٍ واحد فقط الآن يوجد خمس رعاة بفضل تعبنا واجتهادنا وبصعوبات شديدة".

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