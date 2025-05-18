الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البامية وانخفاض الليمون في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح  سعر الطماطم بين 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 40 جنيهًا.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.
  4. تراوح سعر البامية من 30 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 20 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.
  7. وتراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

لأسباب إنسانية، النيجر تعلن استقبال مهاجرين من دولة عربية

انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، اليوم

الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة عن حالة الطقس اليوم الأحد (فيديو)

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025

القوى العاملة بالنواب تناقش اليوم قانون العلاوة للموظفين

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البامية وانخفاض الليمون في سوق العبور

السفارة الأمريكية بطرابلس تكشف حقيقة نقل سكان غزة إلى ليبيا

كامل الوزير يعلن أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وهذا موعد منع سير الميكروباص على الدائري (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025

أسعار الموتوسيكلات في الأسواق

النتائج الأولية للفرز والتظلمات للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5

هل يمكن حجز تذاكر طيران من محفظة بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية