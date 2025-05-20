محمود الخطيب: الجماهير الداعم الأول للنادي الأهلي

أكد الكابتن محمود الخطيب خلال المؤتمر الذي عقده النادي لإعلان أحد الرعاة أن الداعم الأكبر للأهلي هو جماهيره التي تعشق النادي وتدعمه دائمًا، وفي سبيل ذلك يسعى النادي باستمرار للعمل والتقدم للأمام وتحقيق الكثير من النجاحات، التي تجعله الهيئة الرياضية الأكثر إنفاقًا في مصر، لذلك فالنادي بحاجة دائمًا إلى دعم مالي وموارد كبيرة تغطي هذه النفقات.

وأشاد رئيس الأهلي بالدور الكبير لأعضاء مجلس إدارة النادي في النجاحات التي يحققها الأهلي، حيث أكد أنهم منذ اليوم الأول اتفقوا على ألا يكون دور عضو مجلس الإدارة تنفيذيًّا، ولكنه عليه أن يطرح رؤى وخططًا واستراتيجيات لجلب موارد للنادي.

وأوضح الكابتن محمود الخطيب أن شركات الأهلي لها الدور الأكبر في دعم النادي من النواحي المادية، لأنها تجلب الكثير من الاستثمارات بفضل الرؤية المميزة والخطط الواضحة والعمل الدؤوب لأعضاء مجالس إداراتها، وخاصة شركة الأهلي لكرة القدم التي يعمل أعضاء مجلس إدارتها على جذب موارد مالية كبيرة للنادي ولديهم الكثير من الأفكار المميزة التي ستعود بالنفع على النادي.

تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على رأس الحاضرين بالمؤتمر الذي يعقده الأحمر اليوم لإعلان توقيع العقود مع أحد الرعاة.

وكان محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وعماد النحاس المدير الفني للفريق وصلا إلى المؤتمر الذي يعقده النادي اليوم لإعلان توقيع العقود مع أحد الرعاة.

ويعقد النادي الاهلي اليوم احتفالية كبرى تحت سفح الأهرامات لتوقيع العقود مع أحد الرعاة الجدد للنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.