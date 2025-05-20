الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية في اليد بعد الفوز علي كينشاسا

كرة اليد، تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، الي نصف نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز علي نظيره فريق كينشاسا، بنتيجة 45-21 في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة حاليا في القاهرة.

وكان الأهلي تأهل للدور ربع النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية محققًا العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.

مشوار الأهلي في بطولة إفريقيا

وبدأ الأهلي مشواره في الدور المجموعات بالفوز في الجولة الأولى على رد ستار بنتيجة (39-18)، ثم الفوز في الجولة الثانية على الجيش الملكي بنتيجة (30-18)، والفوز على الترجي التونسي في الجولة الثالثة بنتيجة (25-23)، وأخيرا الفوز على فانز الكاميروني في الجولة الرابعة بنتيجة (38-19).

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