بطاقتين حمراء في 6 دقائق، السيتي يتقدم على بورنموث 2-0 بعد 75 دقيقة

مانشستر سيتي وبورنموث، يتقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره فريق بورنموث بثنائية نظيفة، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تقام بينهما اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض كوفاسيتش لاعب السيتي للطرد المباشر في الدقيقة 67، ثم تعرض لويس كوك لاعب بورنموث للطرد في الدقيقة 73.

سجل عمر مرموش هدف السيتي الأول في شباك بورنموث في الدقيقة 14.

وسجل برناردو سيلفا هدف مانشستر السيتي الثاني في شباك بورنموث في الدقيقة 38.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث

مانشستر سيتي وبورنموث

مانشستر سيتي وبورنموث

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 53 نقطة في المركز 11.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بورنموث من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأخر مان سيتي بفارق نقطة واحدة خلف كل من نيوكاسل وتشيلسي وأستون فيلا، أصحاب المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بعد خسارة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

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