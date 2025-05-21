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اليوم، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بامتحان “اللغة الإنجليزية والتربية الفنية”

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
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يختتم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت الأسبوع الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب اليوم امتحانات مواد "اللغة الإنجليزية، التربية الفنية، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة".
 

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية

وانطلقت الأربعاء الماضي امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية، وسط تعليمات مشددة من مسؤولي قطاع المعاهد الأزهرية.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط ودقة، وفق الجدول المعلن من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

 

وقد اتخذت قيادات المناطق الأزهرية كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تتيح للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء مستقرة، مع تأكيد التزام الإجراءات التنظيمية والاستعداد الجيد لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، مما يساعد الطلاب على تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي.

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