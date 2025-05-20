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طلاب الإعدادية الأزهرية: امتحان الثقافة الإسلامية سهل والجبر نص نص

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، فيتو

أعرب عدد من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن ارتياحهم لمستوى امتحان مادة الثقافة الإسلامية والجبر، الذي أدوه اليوم، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما جاءت ردود الفعل متفاوتة بشأن امتحان مادة الجبر.

أراء طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بعد امتحان اليوم 

وقال الطالب محمد شاكر، أحد طلاب الإعدادية الأزهرية: "النهاردة كان عندنا امتحانين، ثقافة إسلامية وجبر. امتحان الثقافة الإسلامية كان سهل ومباشر ومفيهوش لف ولا تعقيد".

 

وأضاف شاكر لـ “فيتو”: "امتحان الجبر كان فيه جزء اختياري، وكله كمل، وكان فيه أسئلة في الإحصاء وأسئلة مقالية، والوقت كان مناسب نلحق نجاوب. لكن بصراحة، الجبر كان نص نص، ونقدر نقول إنه أصعب مادة في الامتحانات لحد دلوقتي".

وأكد الطالب عبد الله وليد:" الثقافة الإسلامية كانت سهلة، والجبر كان نص نص، والامتحان كان عبارة عن اختياري وأكمل واسئلة مقالية" 

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