الحماية المدنية تسيطر على 3 حرائق فى أسوان دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق نشب مساء اليوم، الثلاثاء، فى زراعات الحلف والهيش بطريق السادات بمدينة أسوان، وتم التعامل مع الحريق قبل امتداده.

حريق فى منزل

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل اليوم، بلاغا باشتعال النيران فى منزل بقرية بلانة واحتراق محتويات المنزل بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى منازل أخرى.

كما شب حريق محدود فى بعض أشجار النخيل بقرية وادى خريت التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، مما أسفر عن احتراق سيارة ربع نقل "خردة"، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

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