أخبار مصر اليوم.. مصر وباكستان يؤكدان علي ضرورة وقف إطلاق في غزة.. واستثمارات ب 5 مليون جنيها لإحياء مسار العائلة المقدسة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تناول الرئيس السيسي ورئيس وزراء باكستان أيضًا القضايا الإقليمية، وعلى رأسها العدوان على غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والتشديد على أهمية البناء على الدعم الكبير الذي تحظى به الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة الإنسانية التي يعيشها.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيب مصر بإتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، مؤكدًا على أهمية الحفاظ عليه واستدامته، وضرورة إيجاد حلول سياسية دائمة للأزمة بين البلدين لضمان أمن وإستقرار منطقة جنوب آسيا. ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للرئيس على الجهد الذي بذلته مصر والدول الأخرى للتهدئة بين الهند وباكستان، مثمنًا حرص الرئيس على دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات؛ الوكيل الحصرى للعلامة "جيتور" في مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا شديدًا بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات.

استعرض مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا للاستغلال الأمثل سياحيًا لمسار العائلة المقدسة، وذلك في لقاء عقده اليوم بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين.

وخلال اللقاء، عرض منير غبور؛ المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عددًا كبيرًا من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة.

أعلنت الشركة المصرية للمطارات عن تحويل الرحلات الجوية من مطار سوهاج الدولي إلى مطار أسيوط الدولي بشكل مؤقت، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وذلك لبدء أعمال صيانة طارئة على الممر الرئيسي RWY 15/33 بمطار سوهاج الدولي.

إغلاق رحلات الطيران بمطار سوهاج الدولي

وأوضحت الشركة المصرية للمطارات، أنه سيتم البدء في صيانة طارئة على الممر الرئيسي RWY 15/33 بمطار سوهاج الدولي، حيث ستجرى هذه الأعمال لضمان إستمرار تقديم خدمات آمنة وفعالة لجميع المسافرين وشركات الطيران.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام مصر الراسخ بدعم جهود التصنيع المحلي للمنتجات الصحية في أفريقيا، وتعزيز الشراكة الإفريقية في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية محليًا، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، خلال جلسة تشاورية مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا (Africa CDC) تحت عنوان «استراتيجيات تشكيل الأسواق من أجل تصنيع مستدام للمنتجات الصحية في أفريقيا» حول التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وذلك ضمن أعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78 بـ«چنيف».

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، مشددًا على المتابعة المستمرة وسرعة وضع اللمسات النهائية للأعمال المنفذة، في إطار تضافر جهود جميع أجهزة الدولة للظهور بالشكل الحضاري اللائق، استعدادًا لاستقبال زوار المتحف بالتزامن مع اقتراب موعد افتتاحه.

أعمال التطوير بالطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير

وخلال جولة لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية، تفقد محافظ الجيزة أعمال تنفيذ اللاندسكيب بميدان الرماية، وإضافة اللمسات الجمالية للمنطقة ومراجعة كفاءة أعمدة الإنارة ورفع مستوى النظافة العامة بالموقع.

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

أجواء ربيعية على معظم أنحاء البلاد

وقال "القياتي" خلال تصريحات للتليفزيون المصري: نشهد تحسنا في الأحوال الجوية عن الأيام الماضية، واليوم كانت الأجواء ربيعية تمامًا على معظم أنحاء البلاد، ولكنها شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأضاف: الفترة المقبلة قد نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تسجل السواحل الشمالية 24 درجة نهارًا و17 درجة ليلا، وتصل إلي 30 درجة على القاهرة الكبرى، معقبا: كلها أجواء ربيعية تميل إلي الصيفية ولا توجد مشكلة في تخفيف الملابس.

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