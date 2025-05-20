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إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه هضبة الأهرام في الجيزة

إصلاح كسر خط مياة
إصلاح كسر خط مياة بهضبة الاهرام في الجيزة
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كلّف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع هضبة الأهرام بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطره ٦ بوصة بمنطقة "د" بقطاع هضبة الأهرام بحي الهرم، وتمهيد الطريق وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى الشوارع المتأثرة.

سرعة إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه هضبة الأهرام

كما وجّه المحافظ بسرعة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من أعمال الصيانة، لتيسير حركة السير وضمان عدم تأثر المواطنين بالأعمال الطارئة.

وقامت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وبالتعاون مع جمعية تعمير صحراء الأهرام بالدفع بالمعدات اللازمة وفرق العمل حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح إلى جانب إصلاح خط مياه آخر بنفس القطاع لتحسين كفاءة ضخ المياه.

التعامل مع أعطال والطوارئ المتعلقة بالبنية التحتية

وقام حي الهرم، من خلال قطاع هضبة الأهرام، بشفط المياه الناتجة عن الكسر، وفرد طبقة "دقشوم" لتسهيل حركة المواطنين، وجارٍ إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى ثلاثة شوارع تأثرت بالانقطاع.

وفي هذا الإطار شدد محافظ الجيزة على ضرورة الجاهزية التامة للتعامل مع أي أعطال أو طوارئ تتعلق بالبنية التحتية، لاسيما في قطاعات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية التنسيق السريع بين الجهات المعنية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يعكس كفاءة منظومة العمل الخدمي بالمحافظة.

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