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رياضة

كريستال بالاس يكرر إنجاز ويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي

كريستال بالاس، فيتو
كريستال بالاس، فيتو

حقق نادي كريستال بالاس لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في المباراة النهائية.

وسجل هدف كريستال بالاس الوحيد اللاعب إيبريتشي إيزي في الدقيقة 16.

 

لقب واحد لمانشستر سيتي هذا الموسم 

وعلى الجانب الآخر، خرج مانشستر سيتي من الموسم الحالي خالي الوفاض تقريبا، بعد خسارته بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الرابطة، كأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا، مكتفيًا بلقب كأس الدرع الخيرية الذي حققه على حساب مانشستر يونايتد.

ويُعد هذا النهائي الثاني على التوالي الذي يخسر فيه مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يعود آخر لقب له في هذه البطولة إلى عام 2023، ويظل رصيده عند 7 ألقاب فقط.

 

كريستال بالاس يعادل إنجاز ويجان

ويُعتبر هذا اللقب أول بطولة محلية كبيرة لفريق كريستال بالاس في تاريخه، بعد أن وصل إلى النهائي مرتين من قبل، كان آخرها في 2016، لكنه لم يتمكن من الفوز حينها.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كريستال بالاس حقق أول لقب كبير له على الإطلاق، وهو أول نادٍ إنجليزي يحصل على أول بطولة كبيرة منذ ويجان أثليتيك، الذي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2012-2013 بعد فوزه على مانشستر سيتي أيضًا في النهائي.

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