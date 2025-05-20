موعد وشروط التقديم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن فتح باب التقديم المبكر، لطلاب الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، والحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية للعام الدراسي الماضي 2024، والعام الحالي 2025.

ويبدأ التقديم بالجامعة، اعتبارا من 25 مايو الجاري، وحتى 25 يونيو المقبل.

طريقة وإجراءات التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

تبدأ الجامعة تلقي طلبات التقديم اعتبارا من 25 مايو الجاري من خلال ملء استمارة التقديم عبر الموقع الرسمي للجامعة.

ويمكن للطلاب التسجيل وملء استمارة التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من هنـــــــا.

وتبدأ الجامعة في استلام أصول الأوراق من المقبولين مبدئيا اعتبارا من 15 يونيو 2025، وحتى 29 يونيو، طبقا للشروط والقواعد التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وفي ضوء الاماكن المتاحة.

علما بأنه سيتم تسليم أصول الأوراق، بالمقر الإداري للجامعة بجامعة قناة السويس، وبالجامعة الجديدة بالكيلو 4,5 على الطريق الدائري، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها (أصل+ 3 صور) صورة شهادة الميلاد بالكمبيوتر (أصل+ 3 صور) 6 صور شخصية 5 صور لبطاقة الرقم القومي صورة بطاقة الرقم القومي للأب صورة بطاقة الرقم القومي للأم استمارة 2 جند (للذكور) صورة بطاقة 6 جند (للذكور) حافظة بلاستيك سداد الرسوم الإدراية للتقدم أونلاين وقدرها 1500 جنيه طباعة استمارة التسجيل الإلكتروني

مصروفات كليات جامعة الإسماعيلية الأهلية

كلية الطب: 130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

كلية الصيدلة فارم دي: 75 ألف جنيه

كلية صيدلة إكلينيكية: 85 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه

كلية الهندسة ذكاء اصطناعي: 70 ألف جنيه

كلية الهندسة برنامج التشييد وإدارة المشروعات 60 ألف جنيه.

كلية التمريض: 40 ألف جنيه.



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