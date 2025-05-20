وزير الرياضة يبحث مع السفير الإسباني وممثلي نادي فياريال سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير الإسباني بالقاهرة ألفارو إيرانزو، وممثلي نادي فياريال الإسباني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تناول اللقاء سبل التعاون في المجال الرياضي وإدارة للمنشآت الرياضية والخاصة، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا في المجال الرياضي، بالإضافة إلى التعرف على المنشآت الرياضية الحديثة التي شيدتها مصر مؤخرًا.

أشرف صبحي يلتقي السفير الإسباني وممثلي نادي فياريال لبحث سبل التعاون المشترك

كما تناول اللقاء تبادل الخبرات مع الجانب الإسباني في إدارة الملاعب وتنظيم الفعاليات الكبرى، واستكشاف فرص التعاون لاستضافة مصر للمعسكرات التدريبية والبطولات الدولية بالتعاون مع نادي فياريال.

أشرف صبحي يلتقي السفير الإسباني وممثلي نادي فياريال لبحث سبل التعاون المشترك

تقدم وزير الشباب والرياضة بالترحيب في بداية اللقاء بالسفير الاسباني وكذالك ممثلي نادي فياريال، موضحا ان هذا اللقاء يأتي لتعزيز أواصر التعاون بين مصر وإسبانيا والاطلاع على ما حققته مصر من قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية الرياضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشددا على تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الإسباني في مختلف المجالات الرياضية، خاصة في ضوء التعاون السابق الناجح مع رابطة الدوري الإسباني ‘لاليجا’، والسعي في توسيع آفاق هذا التعاون ليشمل تبادل الخبرات في إدارة المنشآت الرياضية وتنظيم البطولات الدولية.

أشرف صبحي يلتقي السفير الإسباني وممثلي نادي فياريال لبحث سبل التعاون المشترك

وأضاف الوزير: “نهدف من خلال هذا اللقاء إلى وضع خطط مستقبلية للتعاون المشترك في مجالات التدريب وإدارة المنشآت الرياضية والاستفادة من الخبرات الإسبانية المتميزة في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر نحو تطوير الرياضة المصرية والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.”

حضر اللقاء من الجانب الإسباني ماريا مارافيلاس، الملحق التجاري والثقافي بالسفارة، بالإضافة إلى ممثلي نادي فياريال: ميجيل تورو نادال، مدير العلاقات التجارية الدولية، وفيسنتي ألبوينتي ميلادو، مدير المنشآت والمواقع، وروبن سيباستيان كوريا ليموس، مساعد المدير للمنشآت الملاعب، وألفارو ميسيجير سانشيز، خبير ومدير المنشآت الرياضية.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التعاون الدولي في المجال الرياضي، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وبناءً على النجاحات السابقة في التعاون مع المؤسسات الرياضية الإسبانية، وخاصة رابطة الدوري الإسباني “لاليجا”.

الشباب والرياضة: انتهاء التفتيش والرقابة على جميع الاتحادات وتعميم جديد للمديريات

فيما أرسلت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا إلى جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات باستكمال أعمال الفحص والتفتيش والرقابة على كافة الهيئات الشبابية والرياضية وتشمل الأندية ومراكز الشباب فى جميع المحافظات وذلك فى ضوء الرقابة السنوية والدورية التى تنفذها الوزارة من خلال الجهات الإدارية المختصة فى المحافظات.

وأضافت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن التعميم يأتي فى ضوء الانتهاء بشكل كامل من أعمال الفحص والتفتيش والرقابة المالية والإدارية على كافة الاتحادات الرياضية بمناسبة انتهاء السنة المالية 2024/2025.

وفى ذات السياق عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع جميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك للتأكيد على ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص والرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية قبل انتهاء السنة المالية على أن تبدأ اللجان عملها مع مطلع الأسبوع المقبل وتستمر حتى انتهاء السنة المالية وتشتمل على فحص كافة الأوراق والمستندات والإجراءات المالية والإدارية فى تلك الهيئات على أن تتولي تلك اللجان فى جميع المحافظات برفع تقاريرها النهائية مع انتهاء أعمالها شاملة نتائج أعمال الفحص والرقابة.

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