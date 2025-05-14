شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح النسخة الحادية والأربعين من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات، والتي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجاري.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بانطلاق البطولة من أرض مصر، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه الفعاليات القارية يعكس ثقة الاتحادات الإفريقية في البنية التحتية الرياضية المصرية، وقدرتها التنظيمية المتميزة.

أشرف صبحي يشهد افتتاح كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للنادي الأهلي على استضافته وتنظيمه المميز للبطولة، وللاتحاد الإفريقي لكرة اليد على ثقته المستمرة في مصر، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

أشرف صبحي يشهد افتتاح كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

كما شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة النادي الأهلي لسيدات اليد أمام فريق تي كي سي الكاميروني.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من الفرق الإفريقية، حيث تنقسم منافسات الرجال إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة خمسة فرق، بينما تنقسم منافسات السيدات إلى مجموعتين أيضًا، تضم الأولى خمس فرق، وتضم الثانية أربع فرق.

انطلاق حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لليد

انطلق حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد «رجال وسيدات»، التي تقام في ضيافة النادي الأهلي في حضور محمود الخطيب، رئيس الأحمر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور منصور أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والمهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي «أمين الصندوق»، وطارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومي عاطف عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وخالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لليد.‏

بدأ حفل الافتتاح بعزف النشيد الوطني، أعقبته كلمة طارق قنديل الذي رحب بالسادة الضيوف والحضور، وممثلي السفارات والوفود ‏المشاركة في البطولة، وأعقب ذلك طابور عرض الفرق المشاركة في البطولة، وأعقبها حفل غنائي بسيط، ثم أعلن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، افتتاح بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد رجال وسيدات رقم 41.

ويشارك ببطولة الرجال كل من: الأهلي - الترجي التونسي - ريد ستار الإيفواري - فانز الكاميروني - الجيش الملكي المغربي‎ ‎‏ -‏الزمالك - منتدى درب السلطان المغربي - وداد سمارة المغربي - فاب الكاميروني - جينيس كينشاسا الكونغولي الديمقراطي‎.

وتشارك ببطولة السيدات فرق: الأهلي - أول أغسطس الأنجولي - أبيدجان إتش بي سي الإيفواري - كالارا ياوندي الكاميروني - بترو ‏أتلتيكو الأنجولي - أوتوهو الكونغولي - الجمعية الرياضية النسائية بالساحل التونسي - فاب الكاميروني - البنك الأهلي‎.

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