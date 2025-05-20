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العناية الإلهية تنقذ 3 أشخاص من الموت بعد سقوط سيارتهم في ترعة بالدقهلية

سقوط سيارة في مصرف،
سقوط سيارة في مصرف، فيتو

أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص من الغرق عقب سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في مصرف مياه على طريق قرية عصفور الرزقة بمركز بلقاس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

انتشال 3 أشخاص سقطت بهم سيارة ملاكي في مصرف بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي في مصرف مياه، على طريق قرية عصفور الرزقة بمركز بلقاس.

أسماء المصابين في سقوط سيارة ملاكي 

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى إنقاذ 3 مصابين، وهم: سماح راتب محمد أحمد، 47 سنة، بكدمة بالصدر واشتباه كسر بالذراع الأيسر،  وفيصل عبدالرحمن عطا، 57 سنة، بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالفقرات ونجلته  سمر، 28 سنة، بكدمة بالصدر واشتباه خلع بالكتف الأيسر.
 

نقل المصابين لمستشفى بلقاس 

وجرى نقل المصابين لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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