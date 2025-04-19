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صحة الدقهلية: وحدة إذابة الجلطات الدماغية بـ"السنبلاوين" تنقذ حياة مريض

وحدة إذابة الجلطات،
وحدة إذابة الجلطات، فيتو

 أشاد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بنجاح الفريق الطبى بوحدة إذابة الجلطات الدماغية فى إنقاذ حياة مريض من مضاعفات جلطة احتشائية حادة.

وأضاف مدكور أن طوارئ السنبلاوين كانت قد استقبلت مريضا يبلغ من العمر 54 عاما يعاني من ضعف وتنميل بالجانب الأيمن، وعقب إجراء والأشعة اللازمة تبين وجود جلطة احتشائية حادة نتيجة انسداد أحد الشرايين الرئيسية فى المخ. وعلى الفور تم حقنه بالعلاج ووضع الحالة تحت الملاحظة بوحدة إذابة الجلطة إلى أن استقرت وخرجت بعد تحسنها.

الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية

 وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة، لتقديم وتوفير خدمات طبية فى كافة التخصصات، وخاصة التخصصات الحرجة والدقيقة والموضوعات الطارئة.

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 فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى على  أهمية نشر الوعي عن وجود تلك الخدمة مجانًا بالمستشفى، وذلك لإنقاذ حياة المرضى وضرورة الانتباه للأعراض الأولية للجلطة الدماغية، والذهاب إلى المستشفى قبل مرور أربع ساعات علي الأعراض حيث أن نسبة النجاح حينها تتعدى ٧٠٪ مما ينعكس على المريض في تقليل حدوث مضاعفات ما بعد الجلطة.

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