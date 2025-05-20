أشاد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين العام بعد نجاحهم في إجراء جراحة عاجلة ودقيقة أنقذت يد مريض من البتر شبه الكامل، مشيرًا إلى أن المستشفى يشهد تطورًا لافتًا في مستوى التدخلات الجراحية الدقيقة، بفضل دعم الكوادر الشابة والتجهيزات المتقدمة.

صحة الدقهلية: إنقاذ يد مريض من البتر بمستشفى السنبلاوين العام في جراحة دقيقة وعاجلة

وأضاف مدكور أن حالة المريض كانت حرجة للغاية، إذ وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من بتر شبه كامل باليد اليمنى إثر إصابة قطعية عنيفة بآلة حادة، امتدت لتشمل الأوتار، والشرايين، والأعصاب الطرفية، إضافة إلى العظام والمفصل الرسغي، مع نزيف شديد وفقدان شبه تام للحركة والإحساس.

الفريق الطبي تعامل بسرعة واحترافية عالية مع الحالة

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن الفريق الطبي تعامل بسرعة واحترافية عالية مع الحالة، وتم نقل المريض فورًا إلى غرفة العمليات، حيث جرت الجراحة بدقة متناهية، باستخدام الميكروسكوب الجراحي لإعادة توصيل الأوتار القابضة والباسطة، وربط الشرايين لإعادة التروية الدموية، وإصلاح الأعصاب الطرفية باستخدام خيوط ميكروسكوبية فائقة الدقة.

المريض خرج من العملية بحالة مستقرة

وأشار البيلي إلى أن المريض خرج من العملية بحالة مستقرة، مع استعادة فورية للتروية الدموية وتحسن تدريجي في الإحساس والحركة، وتم إدخاله في برنامج تأهيلي متكامل بإشراف فريق العلاج الطبيعي بالمستشفى.

وتوجّه وكيل الوزارة بالشكر والتقدير إلى الفريق الطبي الذي نفّذ العملية باحترافية وتعاون مميز بقيادة الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، والدكتور محمود رضا زغلول – أخصائي جراحة العظام وجراحة اليد الدكتور أحمد خالد – رئيس قسم الأوعية الدكتور عادل موافي – رئيس قسم التخدير إلى جانب فريق التمريض بقيادة سماء رشاد – رئيسة التمريض.

جاهزية مستشفيات الصحة بالدقهلية للتعامل مع الحالات الطارئة

وأكد مدكور في ختام تصريحه أن هذا النموذج يعكس مدى جاهزية مستشفيات الصحة بالدقهلية للتعامل مع الحالات الطارئة الدقيقة، ويُعد إنجازًا يُضاف إلى سجل النجاحات المستمرة للقطاع الصحي الحكومي بالمحافظة.

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