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رياضة

فحص طبي لـ كوكا في مران الأهلي اليوم

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

الأهلي، يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم لحسم موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة بيراميدز السبت القادم، حيث غاب اللاعب عن رحلة موريتانيا الأخيرة لمواجهة الهلال السوداني بسبب الإصابة. 

كما قالت مصادر مطلعة إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك للانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر. 

أضافت المصادر: الونش تغيب عن جلسة وكيله امس مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في مؤشر قوي لرغبة اللاعب في استكمال اتفاقه مع الأهلي للرحيل إلى صفوفه. 

وأوضحت أن اللاعب تواجد في أحد فنادق التجمع الخامس منتظرا عودة وكيله بعد إنتهاء جلسته مع مسؤولي الزمالك حيث يميل اللاعب لقبول عرض الأهلي والرحيل إلى صفوفه. 

كما بدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق بيراميدز بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين بعد غد السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غد السبت. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

 

 

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