الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدي "منادي سيارات" على مواطن بالجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بمزاولة مهنة منادي سيارات دون ترخيص، واعتدائه على أحد المواطنين ووالدته بالسب والتهديد بسلاح أبيض، في واقعة تم تداولها عبر مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطعين مصورين على أحد الحسابات بمنصات التواصل، يظهر فيهما تضرر مواطن من قيام شخص بممارسة نشاط منادي سيارات بشكل غير قانوني، وقيامه بالتعدي عليه لفظيًا وتهديده بسلاح أبيض، عقب اعتراضه على دفع مبلغ مالي مقابل ركن سيارته في أحد شوارع محافظة الجيزة.

تعدي "منادي سيارات" على مواطن بالجيزة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبيّن أنه عاطل "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، كما عُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب ما نُسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

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