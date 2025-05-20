الجيش السوداني يعلن تطهير ولاية الخرطوم من ميليشيا الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر ميليشيا الدعم السريع.

الجيش السوداني يحرر منطقة العطرون الاستراتيجية

ويوم الأحد، أكدت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح فى السودان، تحرير منطقة العطرون الاستراتيجية الواقعة بصحراء شمال دارفور؛ من قبضة ميليشيات الدعم السريع.

وحسب وسائل إعلام محلية، قال العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح: “جاء هذا الإنجاز العظيم - تحرير منطقة العطرون الاستراتيجية- نتيجة عملية عسكرية دقيقة ومنسقة، نفذتها قواتنا بالتعاون مع القوات المسلحة السودانية، حيث تم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، أن تحرير منطقة العطرون الاستراتيجية، يمثل خطوة حاسمة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، ويعكس التزامهم الراسخ بحماية المدنيين وتأمين الأراضي السودانية، بجانب متابعتهم عن كثب أي تحركات في الحدود الغربية للبلاد.

وشدد العقيد أحمد حسين مصطفى، على مواصلة جهودهم لدحر ميلشيات الدعم السريع وإعادة الأمان إلى كافة ربوع الإقليم، حتى ينعم شعبنا بالسلام والكرامة.

تحرير منطقة العطرون الاستراتيجية يكتب نهاية الدعم السريع

فى ذات السياق، أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أنه بتحرير منطقة العطرون الاستراتيجية، فإن النصر بات قريبًا، مقدمًا التهنئة للأبطال البواسل.

وقال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي في منشور له: “من محور الصحراء، أبطالنا في القوات المسلحة والقوات المشتركة يحققون انتصارات عظيمة بتحرير منطقة العطرون الاستراتيجية من قبضة مليشيا الدعم السريع الإرهابية، نبشر شعبنا في إقليم دارفور بأن النصر بات وشيكًا، وقريبًا سنحتفل في كل الطرقات”.

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