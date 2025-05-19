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رياضة

أحمد دياب عن تحركات بيراميدز لإيقاف النشاط الكروي: ما حدش يقدر

نادي بيراميدز، فيتو
نادي بيراميدز، فيتو

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن وجود جهات رقابية تقوم بدورها بشأن التأكد من قواعد اللعب المالي النظيف.

 

رقابة اللعب المالي النظيف

وقال “دياب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "هناك أجهزة رقابية من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة تراجع ميزانيات الأندية، حيث يقدم كل نادي أو شركة خاصة بفريق الميزانية الخاصة بالمصروفات والموارد المتاحة، وبناءً عليه تُحدد الجهة المعنية الرقم المالي المحدد للإنفاق على فريق الكرة".

 

تطوير منظومة التحكيم 

وبشأن شكاوى التحكيم، علق: "اتحاد الكرة تعاقد مع خبير أجنبي لتطوير المنظومة، ولكن يجب الإقرار بأن الأخطاء التحكيمية موجودة في كل الدوريات العالمية، ولكن النسبة عندما تزيد تكون هناك مشكلة، وبالتالي نحن بحاجة إلى تطوير أكبر، وسنرى آثار التطوير التحكيمي لاتحاد الكرة خلال الموسم المقبل وفقا لرؤية المهندس هاني أبو ريدة والخبير الأجنبي".

 

هل كان الدوري عادلًا؟

هل هذا الدوري لم يكن عادلًا؟ علق أحمد دياب: "ما نقدرش نقول كده على العموم، مفيش عدل 100% في الكرة، والقرار أوقات يصب في مصلحة نادي وأوقات أخرى يصب في مصلحة نادٍ آخر، والأخطاء يستفيد منها كل الأندية، وبالتطوير سنصل إلى نسبة قليلة مقبولة من الأخطاء التحكيمية".
 

وبشأن لائحة الموسم الجديد، علق: "لم نقر حتى الآن لائحة جديدة، واتفقنا مع الأندية على عمل لائحة جديدة وفق مهلة 30 يومًا لمراجعة اللائحة الحالية وإرسال كل المقترحات والتعديلات وإضافة أي مواد جديدة، وبعد 18 يونيو سنناقش التعديلات ونعمل عليها التصويت ونقرها".

 

تغيير لائحة رابطة الأندية

وبشأن المادة 36 الخاصة بأن قرارات الرابطة محصنة ولا يوجد الطعن عليها، علق:"موجودة في لائحة الدوري الإماراتي ولائحة فيفا بشأن كأس العالم للأندية، ولجنة التظلمات باتحاد الكرة من حقها اتخاذ القرارات اللازمة وفقا لأي شكوى، وبعدها يمكن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية وفق ما نصت عليها لائحة الرابطة".

 

أحمد دياب يعلق على تحركات بيراميدز

وعن لجوء نادي بيراميدز للخارج لوقف النشاط الكروي في مصر، علق: "المادة 58 تسمح للجان القضائية أن تنظر القرارات وقرارها يكون نافذًا، ويمكن لأي طرف اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، ولن أخوض في أي خلفيات تؤثر على مصير أي قرار اتخذه أي نادي، وليس من الوارد إيقاف أي نشاط كروي في مصر لأننا نسير وفقا للوائح، ما حدث هو خلاف قانوني وكل طرف من الأطراف يذهب للمحكمة الرياضية الدولية". 

وعقب: "ما حدش يقدر يوقف النشاط في مصر لأننا ماشيين صح ومعندناش اللي يودينا للحتة دي، وتحصين القرار عرف موجود في الكرة وهدفه انضباط المسابقة، وهناك مواد في اللائحة تسمح بالطعن والاستئناف والمحكمة الرياضية قراراتها نافذة".

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أحمد دياب بيراميدز إيقاف النشاط الكروي نادي بيراميدز بطولة الدوري عمرو أديب

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