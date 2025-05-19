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محافظ أسوان يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بإدفو (صور)

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد المعرض الدائم

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة داخل الأسواق للاطمئنان، والتأكد من جودة المعروضات للسلع الغذائية والاستهلاكية والإستراتيجية، وتوفيرها بالكميات المناسبة، وبالأسعار المخفضة.

وتفقد الدكتور إسماعيل كمال  المعرض الدائم للسلع الغذائية بمنطقة السوق الرئيسى بمدينة إدفو فى حضور عاطف كامل رئيس المدينة، حيث يقام المعرض على مساحة 1000 متر، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة، ومختلف متطلبات البقالة وغيرها من المنتجات والمعروضات الأخرى.

وأضاف أنه  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة العالية وبأقل الأسعار لتخفيف المعاناة عنهم،اقامت المحافظة المعارض الدائمة فى مختلف أنحاء المحافظة لتلبية المطالب الجماهيرية من السلع المختلفة، وذلك وفقًا للتنسيق مع وزارة التموين،وفى نفس الوقت يتم التفتيش المفاجئ بإستمرار على سلسلة المعارض الجديدة للتأكد من إلتزامها بالأسعار والتخفيضات وجودة المعروضات بها.

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​ أسوان إدفو سوق السلع التموين

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