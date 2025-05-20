الثلاثاء 20 مايو 2025
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تفاصيل مصرع شاب سقط من أعلي منزله في الدقهلية

جثة شخص سقط من علو،
جثة شخص سقط من علو، فيتو

لقى شخص في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح منزل بقرية زيان التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بسقوط شخص من أعلى سطح منزله بقرية زيان "دائرة المركز".

مصرع شاب سقط من أعلي منزله 


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "أشرف أسامة أحمد"،19 عاما، من علي سطح المنزل بالخطأ ولم تتهم أسرته أحدا بالتسبب فى ذلك.

 

بالكشف المبدئي تبين عدم وجود علامات حيوية

جرى نقل المتوفى إلى مستشفى جمصة المركزي، وبالكشف المبدئي تبين عدم وجود علامات حيوية وبها نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة ، وتم إيداعها في ثلاجة حفظ الموتى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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