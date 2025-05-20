الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية شملت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمشرفة على المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، إلى جانب مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار حرصه المستمر على متابعة سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

منظومة التصالح ونسب الإنجاز

وتابع المحافظ خلال زيارته سير العمل في منظومة التصالح، واطلع على نسب الإنجاز ومدى فاعلية المنظومة في إنهاء الإجراءات المطلوبة من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، ضمن إطار توجيهات الدولة بتقنين الأوضاع ودعم الاستقرار المجتمعي.

 

كما تفقد اللواء مرزوق مركز الشبكة الوطنية للسلامة العامة، حيث تم استعراض التدفق اللحظي لطلبات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، واطمأن على انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، مشددًا على أهمية متابعة أداء هذه المراكز بشكل دقيق، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى أو معوقات تواجه المتعاملين.

وأكد المحافظ خلال الجولة على أولوية توفير بيئة مناسبة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، من حيث تجهيز المقاعد والاستراحات، والعمل على تسهيل الإجراءات لتوفير الوقت والجهد عليهم، مشيرًا إلى أن رضا المواطنين هو الهدف الرئيسي من كل جهود التطوير والتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، كلّف اللواء طارق مرزوق، الدكتور عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، بمراجعة كافة المراكز التكنولوجية للوقوف على كفاءة الأداء، ومعالجة أية أوجه قصور بشكل فوري.

كما وجّه المحافظ، المهندس ماهر أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بالتحرك فورًا باستخدام العربة المتنقلة التي تعمل كمركز تكنولوجي متنقل، يرافقه فريق مكون من مهندسين اثنين، للتوجه إلى مدينة أجا وعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الثابتة وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين في أماكن تواجدهم.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني الدائم داخل المراكز التكنولوجية، والتفاعل المباشر مع المواطنين، والعمل الفوري على حل المشكلات، وتذليل العقبات، تعزيزًا لثقة المواطن في أداء الجهاز الإداري، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.

وأكد اللواء مرزوق أن المحافظة مستمرة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالتوازي مع التوسع في إنشاء وتحديث المراكز التكنولوجية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء الحكومي وتحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افضل الخدمات للمواطن الادارة العامة لنظم المعلومات افضل الخدمات للمواطنين التصالح على مخالفات البناء الخدمة للمواطنين السكرتير العام للمحافظة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المراكز التكنولوجية المنتشرة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تقديم الخدمة للمواطنين تقديم افضل الخدمات للمواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء متابعة سير العمل منظومة التصالح مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

مواد متعلقة

قطر تهاجم إسرائيل: قابلت الإفراج عن عيدان ألكسندر بقصف عنيف لغزة

الأمن ينقذ شابا بعد احتجازه وتهديده بـ "كلب شرس" بسبب خلافات مالية بالسلام

الـ 10 آلاف بـ ألف جنيه، اعترافات تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات بالقاهرة

ضبط 3 متهمين بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

سعر كيلو الفراخ، انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

بسبب المخدرات، شاب يقتل والده ويفصل رأسه عن جسده في أسوان

السفير الأمريكي السابق في سوريا: دربت أحمد الشرع للخروج من عالم الإرهاب للسياسة 2023 (فيديو)

دينزل واشنطن يتشاجر مع أحد المصورين في مهرجان كان (فيديو)

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، الطماطم تبدأ جنونها وانخفاض كبير في البامية والليمون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحسين الظروف المعيشية

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية