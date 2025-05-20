محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة غدا

يواصل محمد رمضان، طرح سلسلة أغانيه الجديدة، وآخرها أغنية البابا راجع والتي طرحها الأسبوع الماضي علي موقع يوتيوب

أغنية محمد رمضان الجديدة

ويطرح محمد رمضان غدا الأربعاء أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان لس بدري عليه، وذلك علي موقع يوتيوب في تمام الساعة 4 مساء

وكان قد فاجأ النجم محمد رمضان الجمهور بطرحه لأحدث أغانيه، والتي تأتي بعنوان “البابا راجع” على موقع يوتيوب وعلى منصات الموسيقى.

أغنية محمد رمضان الجديدة البابا راجع من كلمات مؤمن تربو وألحان إيهاب كولبكس وتوزيع موسيقي كولبكس.

وكان قد طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان “سهران على النيل”، وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية سهران على النيل لمحمد رمضان من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى الديزل.

ومؤخرا، طرح النجم محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان رمادونا وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.