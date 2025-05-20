الثلاثاء 20 مايو 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة غدا

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

يواصل محمد رمضان، طرح سلسلة أغانيه الجديدة، وآخرها أغنية البابا راجع والتي طرحها الأسبوع الماضي علي موقع يوتيوب

أغنية محمد رمضان الجديدة

ويطرح محمد رمضان غدا الأربعاء أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان لس بدري عليه، وذلك علي موقع يوتيوب في تمام الساعة 4 مساء

وكان قد فاجأ النجم محمد رمضان الجمهور بطرحه لأحدث أغانيه، والتي تأتي بعنوان “البابا راجع” على موقع يوتيوب وعلى منصات الموسيقى.

أغنية محمد رمضان الجديدة البابا راجع من كلمات مؤمن تربو وألحان إيهاب كولبكس وتوزيع موسيقي كولبكس.

وكان قد طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان “سهران على النيل”، وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية سهران على النيل لمحمد رمضان من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى الديزل.

ومؤخرا، طرح النجم محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان رمادونا وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

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