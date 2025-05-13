محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة البابا راجع، غدا

يواصل محمد رمضان مفاجأته للجمهور، ويستمر في طرح عدد من أغانيه الجديدة بشكل سينجل، وآخرها أغنية سهران علي النيل والتي طرحها يوم الأربعاء الماضي

أغنية محمد رمضان الجديدة

ويطرح محمد رمضان أغنيته الجديدة البابا راجع غدا الأربعاء علي موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقي

وكان قد طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تأتي بعنوان “سهران على النيل”، وذلك على موقع يوتيوب

أغنية سهران على النيل لمحمد رمضان من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى الديزل.



ومؤخرا، طرح النجم محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان رمادونا وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وظهر محمد رمضان في الأغنية، وهو يرتدي تيشرت مشابه لزي المنتخب الأرجنتيني، ومدون عليه رمادونا ورقم 1.

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