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رياضة

بيراميدز يتلقى دعوة من الكاف، اعرف التفاصيل

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 تلقى نادي بيراميدز دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، من أجل حضور حفل الكشف عن الكأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سيتم الإعلان عنها في جوهانسبرج.

وأكد الكاف في خطابه لنادي بيراميدز أن الدعوة موجهة لمسئولي إدارة نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد، وكذلك المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق للمشاركة في فعاليات الكشف عن الكأس والهوية الجديدة.

 

حفل الكشف عن الكأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا

 ومن المقرر أن يقام الحفل في الواحدة من ظهر يوم الخميس المقبل، بتوقيت القاهرة، في المقر الرئيسي لشركة توتال إنيرجيز راعي بطولات الكاف في مدينة جوهانسبرج، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي ومسئولي الكاف، وعدد من نجوم الكرة الأفريقية، وممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز.

 

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

 ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو  بتوقيت القاهرة الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وأعلن نادي بيراميدز برنامج الفريق خلال معسكره في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي فريق بيراميدز تدريبين في بريتوريا، حيث سيكون الأول عصر بعد غد الخميس، بملعب جامعة توكس، على أن يختتم الفريق تدريباته في الثالثة عصر الجمعة على ستاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة النهائية.

 

موعد سفر بعثة بيراميدز الي جنوب افريقيا

وتغادر في الحادية عشرة من صباح الأربعاء المقبل بعثة نادي بيراميدز في طريقها إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم فريق بيراميدز تدريباته مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تغادر البعثة صباح غدا الأربعاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز، في رحلة مدتها قرابة ١٠ ساعات حتى الوصول إلى جوهانسبرج ومنها إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

 

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

 ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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