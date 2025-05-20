برنامج بيراميدز في جوهانسبرج قبل مواجهة صن داونز

أعلن نادي بيراميدز برنامج الفريق خلال معسكره في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي فريق بيراميدز تدريبين في بريتوريا، حيث سيكون الأول عصر بعد غد الخميس، بملعب جامعة توكس، على أن يختتم الفريق تدريباته في الثالثة عصر الجمعة على ستاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة النهائية.

موعد سفر بعثة بيراميدز الي جنوب افريقيا

وتغادر في الحادية عشرة من صباح الأربعاء بعثة نادي بيراميدز في طريقها إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم فريق يراميدز تدريباته مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تغادر البعثة صباح غدا الأربعاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز، في رحلة مدتها قرابة ١٠ ساعات حتى الوصول إلى جوهانسبرج ومنها إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو بتوقيت القاهرة الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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