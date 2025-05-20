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رياضة

تغيير موعد سفر بعثة بيراميدز إلى جنوب إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 تغادر بعثة نادي بيراميدز إلى جنوب إفريقيا غدا الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري، لخوض مباراة الذهاب أمام صن داونز بنهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يعود الفريق يوم ٢٥ من  الشهر ذاته.

 

تغيير موعد سفر بعثة بيراميدز الي جنوب افريقيا

 وعدلت إدارة نادي بيراميدز موعد سفر بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا، والتي كان مقررا مغادرتها القاهرة أمس الإثنين الموافق ۱۹ مايو الجاري، لخوض مباراة الذهاب أمام صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك بسبب التأشيرات.

 

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

 يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصرا بتوقيت جنوب أفريقيا، الرابعة بتوقيت القاهرة، يوم السبت ٢٤ مايو الجاري على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


 

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

 ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي  من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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