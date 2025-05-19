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رصف وتطوير ورفع كفاءة ٢٨ شارعًا بحي الطالبية بتكلفة ٢٧ مليون جنيه في الجيزة

أعمال رصف ورفع كفاءة
أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالجيزة، فيتو

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف ٢٨ شارعًا بحي الطالبية بتكلفة تصل إلى ٢٧ مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

انتهاء أعمال رصف طرق حي الطالبية

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتي في ضوء سعي المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية.

ولفت إلى أن أعمال التطوير تشمل شوارع البهنساوي، وامتداد عز الدين عمر، ومحمود القط، ومتفرعاتها، لتحسين حركة السير للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار، أكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المحاور المرورية بمختلف الأحياء والمراكز بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة التنقل، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

مشروعات البنية التحتية وتطوير المحاور المرورية

ومن جانبه، أكد حامد سلامة، رئيس حي الطالبية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بالحي بنسبة ١٠٠٪، وذلك لتحسين حركة سير المواطنين تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشيرًا إلى أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الإنارة بالشوارع وصيانة جميع الأعمدة وإصلاح الكشافات المعطلة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية.

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