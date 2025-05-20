توصية برلمانية بشأن الحدود بين بورسعيد والشرقية، وحبشي: التصنيف الحضري ظلم المحافظة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية.



مناقشة إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، مما يترتب عليه تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية.

تشكيل لجنة بشأن الحدود بين بورسعيد والشرقية

وطالبت اللجنة، أن يتضمن التشكيل: رئيس هيئة التخطيط العمراني _ ممثلى سكرتارية محافظتي بورسعيد والشرقية _ نائب رئيس استخدامات أراضى الدولة _ رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة _ هيئة المساحة العسكرية _ الوزارات الخدمية"، وذلك لدراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلم بين كلا من المحافظتين.

مهلة لحل أزمة ترسيم الحدود الإدارية بين بورسعيد والشرقية

وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللجنة عقب تشكيلها موعدا حتى يوم 17 يونيو المقبل، لعرض ما تم التوصل إليه حال ضرورة تطبيق القرار الجمهوري، أو إرجاء التطبيق، لحين توفير الخدمات، وإفادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن.

مشكلة بورسعيد بسبب تصنيفها محافظة حضرية

من جانبه أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية، قائلا: هذا التصنيف أهدر كثير من الحقوق والدعم، بينها على سبيل المثال لم يتم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة رغم حاجتنا لذلك.

وتابع محافظ بورسعيد: لم استطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة، رغم وجودها، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة، مشيرا إلى أنه متواصل مع الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لحل هذه المشكلة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد، والشرقية، سيتضمن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز، سواء بإنشاء وحدة صحية وقسم شرطة، وغيرها من الخدمات.

وأكد اللواء محب حبشي، أنه حتى الآن ما زال النقاش جاريا، ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2023، مشيرا إلى النقاش مع هيئة المساحة العسكرية، والتنمية المحلية، لوضع ضوابط نهائية.

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