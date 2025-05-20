الثلاثاء 20 مايو 2025
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سياسة

توصية برلمانية بشأن ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات

اجتماع محلية النواب
اجتماع محلية النواب بحضور محافظ بورسعيد

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة الاستماع لرؤية أعضاء المجلس، فيما يتعلق بملف إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات. 

مناقشة إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، مما يترتب عليه تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية.

تحقيق الصالح العام في ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات

وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية، تسعى إلى تحقيق الصالح العام دون تبني وجهة نظر أصحاب المصلحة، قائلا: نناقش موضوع في غاية الأهمية، ولن نقف مع طرف على حساب طرف آخر.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية قالنواب: لو كان القرار الجمهوري الصادر يقتضى المصلحة العامة فسننتصر لهذا الأمر، أما لو أن هذا القرار يحتاج لتعديل فلا مانع.

توفير البيانات اللازمة بشأن إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات 

فيما وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا بشأن السكوت على هذا الأمر بالرغم من أهميته، قائلا: نحن أمام  مشكلة بسبب هذا القرار الصادر منذ عام2023 ونحن نقترب من الانتخابات النيابية.

من جانبه تسائل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن كيفية تجهيز المعلومات لمتخذ القرار دون مشاركة  كافة الجهات في تجهيزها.

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