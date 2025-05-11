رئيس محلية النواب: تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا بمراعاة الجميع

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف تعديل قانون الإيجار القديم، يتضمن 4 مستهدفات وهي "التوازن - العدالة - الحفاظ على الثروة العقارية - سلامة أرواح قاطني العقارات الآيلة للسقوط".

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مشكلة تحرير العلاقة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن الحديث عن الفترة الانتقالية في تحرير العلاقة الإيجارية، يجب أن يكون خاضعا للتنظيم وتحدثت عنه المحكمة الدستورية، مشددا على أن التوازن مطلوب، والعدالة نسبية كل طرف يراها من وجه نظره.

الخلاف حول مدة الفترات الانتقالية في تعديل قانون الإيجار القديم

وعلق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ما ذكره الملاك، مؤكدا أنهم اختلفوا في مدة الفترات الانتقالية، متسائلا: فما بالك بآلاف الملاك؟.

الاستماع لرأي المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد النائب أحمد السجيني، أن اللجنة تستمع كذلك إلى رأي المستأجرين، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، لن يخرج إلا بشكل يراعي الجميع.

وأشار إلى أن بعض الملاك اتهموا والده وهو طبيب ضمن أحد شهداء كورونا، بأنه ما زال يضع يده على مركز طبي إيجار قديم، بينما تم تسليمه عقب وفاته للمالك مباشرة.

وأكد النائب أحمد السجيني، أنه ليس طرفا سواء مالكا أو مستأجرا، قائلا: امتلك 3 فيلات واحدة في الإسكندرية وأخرى في البحيرة، والثالثة في القاهرة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.