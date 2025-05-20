تجديد حبس مسجل خطر متهم بالاعتداء الجنسي على طفل في الكردي بالدقهلية

متهم بالاعتداء

جددت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية حبس مسجل خطر متهم بالاعتداء الجنسي على طفل في العقد الأول من عمره، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت شهدت منطقة السلم بمدينة الكردي في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، واقعة مؤلمة حيث تعرض فيها طفل يبلغ من العمر 6 سنوات للاعتداء الجنسي من قبل مسجل خطر.

مسجل سرقات استدرج الطفل خلف شريط السكة الحديد واعتدى عليه جنسيا

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من والدة طفل تتهم شخص يدعي إبراهيم.م.ط.ع.ال"، مسجل خطر في قضايا سرقات ومخدرات بإستدراج نجلها "نورالدين.ع.ال.م.م.ال" إلى منطقة زراعية خلف شريط السكة الحديد، حيث تعدى عليه جنسيًا أكثر من مرة في ذات اليوم.

الطفل أخبر والدته بالاعتداء الجنسي

وبحسب رواية الأسرة، كان الطفل قد اختفى لفترة وجيزة مما دفعهم للبحث عنه، وفور عودته أخبر والدته بما تعرض له.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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