تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمركز ومدينة منية النصر

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرارية المتابعة الميدانية لكافة المراكز والمدن والأحياء، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الطبيعة وتيسير الإجراءات اللازمة وفقا للقانون، وتذليل العقبات أمام المواطنين.

نائب محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمركز ومدينة منية النصر

وفي هذا السياق قام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بزيارة تفقدية مفاجئة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر، وتفقد المركز التكنولوجي وإدارة الشئون الهندسية وإدارة المتغيرات المكانية وإدارة أملاك الدولة، كما اجتمع بجميع مسئولي منظومة التصالح بحضور اللجنه المرافقة، وشدد على سرعة إنجاز كافة ملفات التصالح.





مراجعة كافة نقاط المتغيرات المكانية

وتابع نائب المحافظ مراجعة كافة نقاط المتغيرات المكانية، واستمع إلى بعض شكاوى وطلبات المواطنين، ووجه بسرعة دراستها والعمل على حلها، ومن جهة أخرى شدد على رئيس المدينة ومدير المواقف بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لسير العمل في الموقف، وتذليل أي عقبات أمام الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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