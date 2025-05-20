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رياضة

محمد صلاح يتصدر نجوم ليفربول في قائمة ترشيحات فريق الموسم بالبريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح

الدوري الإنجليزي، تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة لاعبي الريدز المرشحين للتواجد ضمن أفضل تشكيل في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحيز من ليفربول لتشكيلة الموسم في البريميرليج  كل من:

- ترينت ألكسندر-أرنولد (إنجلترا)

- أليسون بيكر (البرازيل)

- ريان غرافينبيرخ (هولندا)

- إبراهيما كوناتي (فرنسا)

- أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين)

- محمد صلاح (مصر)

- دومينيك سوبوسلاي (المجر)

- فيرجيل فان دايك (هولندا)

ويلتقي  مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش، نظيره بورنموث اليوم الثلاثاء في الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي. 

دوري أبطال أوروبا

وتشهد مسابقة الدوري الإنجليزي صراعا على المراكز من الثالث إلى الخامس المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعدما ضمن ليفربول وآرسنال التواجد في دوري الأبطال رسميا.

مانشستر سيتي 
مانشستر سيتي 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

1- ليفربول 83 نقطة 

2- آرسنال 71 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 66 نقطة

4- تشيلسي 66 نقطة

5- أستون فيلا 66 نقطة

6- مانشستر سيتي 65 نقطة

مانشستر سيتي 
مانشستر سيتي 

7- نوتينغهام فورست 65 نقطة

8- برايتون 58 نقطة 

9- برينتفورد 55 نقطة

10- فولهام 54 نقطة

11- بورنموث 53 نقطة

بورنموث 
بورنموث 

12- كريستال بالاس 49 نقطة

13- إيفرتون 45 نقطة

14- وولفرهامبتون 41 نقطة

15- وست هام يونايتد 40 نقطة

16- مانشستر يونايتد 39 نقطة

17- توتنهام هوتسبير 38 نقطة

18- ليستر سيتي 25 نقطة

19- إبسويتش تاون 22 نقطة

20- ساوثهامتون 12 نقطة

ساوثهامتون 
ساوثهامتون 

ويستضيف ملعب الاتحاد اليوم الثلاثاء، مباراة فريق مانشستر سيتي ونظيره بورنموث ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث 

تنطلق مانشستر سيتي أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

<strong>مانشستر سيتي ضد بورنموث </strong>
مانشستر سيتي ضد بورنموث 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث 

تذاع مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز السادس في الدوري الانجليزي برصيد 65 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 53 نقطة في المركز 11.

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