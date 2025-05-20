الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعثر جديد بعد التتويج، ليفربول يخسر من برايتون 2/3 في الدوري الإنجليزي (صور)

ليفربول وبرايتون،
ليفربول وبرايتون، فيتو

فاز فريق برايتون على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت على ملعب فالمر، مساء الإثنين، ضمن لقاءات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف برايتون، ياسين العياري وكاورو ميتوما وجاك هينشلوود، بينما أحرز هارفي إليوت ودومينيك سوبوسلاي هدفي ليفربول.

بهذه النتيجة، توقف رصيد ليفربول عند النقطة 83 في صدارة جدول الترتيب مع ضمان التتويج باللقب، بينما تواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 58 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان خرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، فيدريكو كييزا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي خاكبو.

تشكيل برايتون ضد ليفربول

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: يان باول فان هيكي، آدم وبستر، بيرفس إستوبينان.

خط الوسط: كارلوس باليبا، ياسين العياري، ماتس فيفر، سيمون إدينجرا.

خط الهجوم: براجان جرودا،  يانكوبا مينته، داني ويلبيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم 2-1 أمام برايتون في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، برايتون يسجل هدف التعادل في شباك ليفربول

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على برايتون بهدف إليوت بعد 15 دقيقة

منح ليفربول فرصة ذهبية، مانشستر سيتي ينسحب من صفقة فلوريان فيرتز

ads

الأكثر قراءة

رئيس الأعلى للإعلام: إعادة بث إعلان "اتصالات" الخاص بالنادي الأهلي بشرط

أحمد دياب يكشف مفاجأة صادمة بشأن قرار إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

التحقيق مع حفيدي الدكتورة نوال الدجوي بتهمة سرقة الملايين من شقتها بأكتوبر

إيداع علي غزال بمركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ أحكام بحبسه

أحمد دياب عن تحركات بيراميدز لإيقاف النشاط الكروي: ما حدش يقدر

أحدث أسعار أضاحي العيد من العجول والخرفان والجديان وتكلفة الذبح

تم رفع السرية عنها، نص وثائق اجتماعات حساسة عقدها مبارك فى أحد فنادق بريطانيا

نهى صالح تحتفل بزفافها على رجل أعمال بارز

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

كشفته برقية الإسكندرية.. الاستيلاء على ملف الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الجرجير في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل والصعوبات

ما حكم الأكل والشرب ناسيا للصائم في غير رمضان؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية