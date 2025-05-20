مقربة للعائلة تكشف أسرارا جديدة في قضية سرقة شقة نوال الدجوي

سرقة نوال الدجوي، لاتزال أزمة مسروقات الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد المفاجأة التي فجرها مصدر مطلع في قضية سرقة المبالغ الطائلة من الشقة.

مقربة من العائلة تكشف أسرارا جديدة في شقة نوال الدجوي

وكشف المصدر أن التحريات الأولية لرجال المباحث العامة بالجيزة أثبتت من خلال مناقشة جيران الدكتورة نوال الدجوي، في محل شقتها التي تعرضت للسرقة داخل كمبوند شهير بأكتوبر، "أنها لم تأت لزيارة الشقة منذ عامين".

وكشف بعض النشطاء عن أبعاد جديدة في قضية سرقة الدكتورة نوال الدجوي، حيث ذكرت إحدى المؤثرات بموقع التواصل الاجتماعي، وتدعي روز آدم، مستشار استراتيجي للمخاطر والمرونة، والتي أكدت معرفتها بالعائلة، أن هناك خلافات عائلية على الميراث قد تشكل بُعدًا جديدًا في القضية.

مسروقات شقة نوال الدجوي، فيتو



وقالت روز آدم: " محدش سأل ليه نوال الدجوي نشرت الخبر، وإذا الحرامي اخترق قصرها المنيح اللي فيه أمن وكلاب حراسة، وطلع بالفلوس في كام شنطة سفر وهو لابس طقية الإخفاء! ياعزيزي الموضوع خلاف عائلي على الورث... ومفيش داعي أقول أكثر من كده عشان أعرفهم بشكل شخصي".

وتابعت روزا آدم "منى بنت نوال الدجوي توفيت من شهرين وما عندهاش غير بنتين هما إنجي وماهي وتوفت وهي متطلقة من والدهم محمد منصور حسين... لكن شريف ابن نوال الدجوي توفي من عشر سنين وعنده ثلاث أولاد هم أحمد وعمرو ومحمد، وتوفي وهو مطلق والدتهم من عيلة المنشاوي... ونوال لم تنجب غير منى وشريف"

وأوضحت روزا "حسب قوانين الشريعة الإسلامية المعمول بها في مصر فأولاد شريف التلاتة يورثوا في عمتهم منى مع بناتها الاتنين... وهذا أساس النزاع بين أحفاد نوال على الورث واللي نتج عنه "سرقة" الخزنة التي كانت في بيت منى بالشيخ زايد لأن بيت الجدة نوال في الزمالك... وكفايه لحد كده"

هل لأبناء الأخ الحق في ميراث عمتهم؟



وردت إحدى الناشطات فقالت: "شريف ابن نوال الدجوى لما توفى أخته وأمه ورثوا فيه مع أولاده ولما توفت منى بنت نوال وعندها بنتين يبقى اللى يورث فيها بناتها ومها وأولاد أخيها المتوفى دا المعمول به"

الراحلة مني الدجوي ابنة نوال الدجوي، فيتو



وعلق البلوجر حمادة صابر قائلًا: " يورثوا إزاى فى عمتهم المتوفية بعد أبيهم بسنين ولها بنتين حجبة لهم عن الميراث"

وقال البلوجر مجدي الخشن: " أولاد شريف يرثوا الوصية الواجبة بما لا يزيد عن الثلث"

وفاة أبناء نوال الدجوي



وعلقت الباحثة شيرين هلال " السيدة والمربية الفاضلة رائدة التعليم الخاص في مصر د. نوال الدجوي معروف مشوارها وكفاحها التعليمي وتاريخها وتاريخ أسرتها بالكامل. من الخمسينات بتتحاسب ضريبيًا وفلوسها مصادرها معروفة، مصاريف مدارسها وجامعتها مش سر. ولو فلوسها مش مثبت مصادرها مكانتش هتبلغ عن السرقة ببساطة يعنى. الست عندها محامين فطاحل ودي أول استشارة هيقولوها".

وتابعت شيرين هلال "نسيت أقول. الست دفنت ابنها وبنتها على حياة عينها، فلو طمعان في رزقها، خده كله. كل فلوس ونجاح الدنيا ميساويش حرمانها من ضناها الاتنين في أيامها الأخيرة!"

تصريحات صادمة لمحامي حفيد نوال الدجوي



وعلق البلوجر ناصر فرحات قائلًا: " محامي حفيد نوال الدجوي يقول في مداخلة متلفزة: إن السيدة وأحفادها بينهم خلافات حادة على التركة منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه "من غير المنطقي ترك هذه المبالغ الكبيرة من شقة لم تدخلها صاحبتها منذ عامين"

الراحل الدكتور شريف الدجوي، فيتو



ورد بعض النشطاء قائلين: "أن تصريح محامي حفيد نوال الدجوي غريب وعبر عن مأساه صادمة، حيث قال المحامي إنه (منذ 3 سنوات نشأت خلافات حادة بين نوال وأحفادها على تقسيم التركة وتوسعت لتشمل أكثر من 20 قضية، الدكتورة نوال تعاني من مشاكل صحية كبيرة وتقدمت في السن، والجميع ممنوع من زيارتها، أحد أحفادها تقدم بدعوى حجر عليها حتى يستأنس بها ويمنعها من التصرفات العشوائية، والشقة التي قدم بلاغ بسرقتها لم تدخلها الدكتورة منذ عامين وسرقة مثل هذه الكمية دون رصد أمني غير منطقية)

وبرغم الجدل الذي لا يزال قائمًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن قضية سرقة شقة الدكتورة نوال الدجوي، وكشف بعض النشطاء، ومن ادعوا بأنهم مقربين للعائلة، لكن يظل الأمر مجرد أحاديث لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يُعرف بالضبط مدى حقيقته.

ويُشار إلى أن جميع المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام لا تزال في إطار المعلومات الأولية، ولم تُصدر الجهات الأمنية أو القضائية المختصة بيانًا رسميًّا نهائيًّا بشأن تفاصيل القضية أو نتائج التحقيقات حتى الآن.



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