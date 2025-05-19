التفاصيل الكاملة لسرقة مسكن نوال الدجوي.. قيمة المسروقات تتعدى 300 مليون جنيه.. التحفظ على عدد من المشتبه فيهم.. وأصابع الاتهام تشير إلى أحد أقاربها

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في جريمة سرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، ورئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب.

وكشفت التحقيقات وجود شبهة تلاعب داخلي، واتهامات صريحة من المجني عليها لأحد أقاربها، وسط مؤشرات على أن الجناة استهدفوا بدقة خزائن تحتوي على ما يفوق 300 مليون جنيه من أموال ومجوهرات.

بلاغ رسمي باكتشاف سرقة نوال الدجوي

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا رسميا من المجني عليها، أفادت فيه باكتشافها سرقة خزائنها الخاصة داخل الفيلا الفاخرة التي تقيم بها بأحد الكمبوندات الراقية التابعة لقسم شرطة أكتوبر أول، وذلك أثناء زيارتها المفاجئة إلى المكان صباح يوم الإثنين، بعد قدومها من محل إقامتها بمنطقة الزمالك.

خزائن ضخمة.. وأرقام سرية تم التلاعب بها

وبحسب أقوال الدكتورة نوال أمام رجال المباحث، فقد فوجئت لدى دخولها غرفة نومها بكسر ظاهر في الباب، وعند محاولتها فتح الخزائن الثلاث الكبرى الموجودة بالغرفة، تبين لها أنه قد تم تغيير الأرقام السرية الخاصة بها بالكامل، دون أن تظهر عليها آثار عنف أو اقتحام. وأوضحت أن تلك الخزائن كانت تحتوي على ممتلكات شخصية ثمينة، أبرزها:

مبلغ 50 مليون جنيه مصري

مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي

مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني

مشغولات ذهبية تزن 15 كيلوجراما



وأكدت أن تلك المقتنيات تمثل جزءا من الإرث العائلي، وقد خضعت لجرد تفصيلي بحضور بعض أفراد الأسرة في عام 2023، مما زاد من شكوكها حول احتمال تورط أحد المقربين في التخطيط للجريمة أو تنفيذها.

التحقيقات: كسر داخلي.. بلا اقتحام خارجي

وقد كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة، أن الجناة تسللوا إلى الفيلا في غياب الأسرة، ولم ترصد أية آثار عنف على مداخل العقار أو الكاميرات الخارجية، ما يرجح فرضية «الدخول من الداخل» أو وجود تعاون داخلي سهل عملية السرقة.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة داخل وحول الفيلا، ومحيط الكمبوند بالكامل، لتتبع حركة الدخول والخروج، ورصد أي مشتبه بهم. كما استُدعي عدد من العاملين لدى الدكتورة نوال، من بينهم السائق الخاص، وعمال النظافة، والطباخون، وأفراد الأمن الإداري، إضافة إلى عدد من البودي جاردات الذين استعانت بهم الضحية في فترات سابقة لحمايتها.

الاشتباه في أقارب.. والأمن يضبط مشتبهين

وخلال التحقيقات وجهت المجني عليها نوال الدجوي اتهام صريح إلى أحد أفراد عائلتها، مشيرة إلى خلافات سابقة قد تكون دافعا وراء ارتكاب الجريمة.

وقد تفاعل رجال المباحث الجنائية مع هذا الخيط، وبدأوا في فحص العلاقات الأسرية بدقة، والاستماع إلى أقوال أقاربها، وتحديد طبيعة الخلافات بينهم، ومدى ارتباطهم الزمني بتحركات داخل الفيلا أو قربها.

وبالفعل، تحفظت مباحث الجيزة على عدد من المشتبه فيهم، يشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الواقعة، كما تم التحفظ على بعض المواد الفيلمية من الكاميرات، التي يعتقد أنها تضمنت لقطات لمشتبه بهم، وتحركات داخلية غير مبررة في توقيتات مثيرة للريبة.

مصادر أمنية: خيط مهم يقود إلى الفاعل الحقيقي

مصادر مطلعة داخل الأجهزة الأمنية كشفت عن التوصل إلى «خيط مهم» في سياق التحريات، قد يقود إلى تحديد هوية المتورطين بشكل قاطع خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأفادت هذه المصادر بأن تحليل اللقطات المصورة أظهر تحركات داخل الفيلا لم يُصرّح بها، فيما يجري رجال المباحث عمليات تتبع ومداهمة سرية في مناطق متفرقة بمحافظة الجيزة ومحافظات أخرى.

و أكدت المصادر أن التعاون القائم بين قطاع أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، أدى إلى تقدم ملحوظ في تحديد شبكة العلاقات المحيطة بالمجني عليها، وأن هناك شبهات قوية بشأن وجود «تواطؤ داخلي» لم تكشف تفاصيله بعد، ربما ترتبط بعلاقات عائلية أو مادية.

النيابة تواصل التحقيق.. والأجهزة الأمنية في سباق مع الزمن

من جانبها، تواصل النيابة العامة أعمال التحقيق والاستماع إلى أقوال كافة الأطراف، كما كلفت الأجهزة المختصة بإعداد تقارير فنية بشأن الخزائن، وبيان ما إذا كان هناك استخدام لأدوات احترافية لفتحها أو إعادة برمجتها، بما قد يشير إلى تنفيذ احترافي للجريمة.

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