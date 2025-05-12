تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم (4)

في لقاء تلفزيوني على القناة الثانية أذيع برنامج بوضوح، لرئيس التحرير محمد الشحات وبصحبة المذيعة المتألقة غادة الشريف، تحدثنا على مدار حلقتين عن أهم القضايا المعاصرة وهي قضية تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة المغلوطة، ومن له حق الإفتاء، وكان مما ذكرته أنه يجوز للجميع أن ينصح ويعظ لله فالدين النصيحة، ولكن لا يجوز لأي أحد أن يفتي حتى وإن كانت له حصيلة من العلم..

فإن لكل شيء أهل، ويقول سبحانه (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).. وأهل الذكر هم أهل القرآن وأهل الله تعالى وخاصته من بين خلقه، وأهل الفهم والمعرفة بآيات القرآن وأحكامه، وهم أهل ولاية الله تعالى العارفين به سبحانه الذين إلتقت أنوار قلوبهم وتفاعلت بأنوار كتاب الله تعالى وقرآنه.. وهم الذين يعلمون محكم آياته ومتشابهه والناسخ والمنسوخ منها وأسباب تنزيل آياته.. وأين نزلت وفيما نزلت..

وأهل الذكر يعلمون أوامر الله ونواهيه وحدوده وأحكامه وحلاله وحرامه وتحذيره وتخويفه وزجره وتبشيره، ويعلمون الحكمة من قصصه والمراد منها وما يدخل الجنة والنار، وما تصح به العقائد والعبادات والمعاملات..

يعلمون أيضا سنة النبي الكريم، ما قال به صلى الله عليه وسلم سواء أمرا أو نهيا وحكما وتشريعا وما أوصى به صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وما إستنه فعلا سواء بالإتيان أو الترك، وما أقره صلى الله عليه وسلم وعلى آله لفعل أو عمل أو قولا لأحد الصحابة.. إذا مسألة الفتوى والدعوة ليست لكل من قرأ واتطلع أو لكل من هب ودب.. للعلم والدين أهل فقه ومعرفة وفهم وبيان..

هذا ومن المعلوم أن المفتي قائم في الأمة مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.. وهو موقع نيابة عن الله تعالى في حكمه، ولابد لمن يتعرض للدعوة والإفتاء بجانب علمه وفقهه أن يكون من أهل الصلاح والتقوى والورع والاستنباط والفهم الرباني، وأن يكون على بصيرة، ملما بالأحكام مدركا لأحوال العباد والبلاد وما تقتضيه مصلحتهم في حدود الشرع الحنيف، محققا للمقاصد الشرعية الخمس التي هي الغاية والهدف من الدين وهي حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ النسل.

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