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خارج الحدود

لافروف يحذر من التعامل الخاطئ مع حوار واشنطن

لافروف، فيتو
لافروف، فيتو

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من التعامل الخاطئ مع الحوار الحالي بين روسيا وأمريكا، واعتباره "أمرًا استثنائيًا".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس: "أحذر من اعتبار الحالة الراهنة للحوار الروسي الأمريكي شيئًا غير مألوف، إنه ببساطة عودة إلى الوضع الطبيعي".

وأكد الوزير الروسي أن "من المهم للجميع فهم كيفية تطور العلاقات بين موسكو وواشنطن"، مؤكدًا أن "موسكو تُطلع شركائها في مجموعة بريكس بانتظام على سير المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأعرب عن أمله في أن يشهد العالم قريبًا أدلة ملموسة على وجود مصالح متبادلة بين روسيا وأمريكا، موضحًا أن "موسكو ستواصل بناء علاقاتها مع واشنطن بشفافية دون المساس بعلاقاتها التقليدية المتينة مع شركائها الاستراتيجيين والمتفقين معها في الرؤى".

وناقش وزراء خارجية "بريكس" خلال اجتماعهم، الذي يعقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، خيارات متعددة للرد على الإجراءات التجارية أحادية الجانب، بحسب ممثل روسيا في المجموعة سيرجي ريابكوف.

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سيرجي لافروف روسيا أمريكا وزراء خارجية دول بريكس موسكو واشنطن ريو دي جانيرو

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