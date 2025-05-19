الإثنين 19 مايو 2025
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بحضورإعلامي وأكاديمي

دورة استراتيجية بالقوات المسلحة تعزز القيادة الوطنية

 في إطار حرص إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على تطوير الكفاءات الإعلامية والقيادية، استضاف مسرح الجلاء فعاليات الدورة الاستراتيجية لتنمية القيادة الوطنية على مدار أربعة أيام.. وقد شهدت هذه الدورة الهامة مشاركة فاعلة من المحررين العسكريين المعتمدين، بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين والصحفيين وطلبة الجامعات، مما يؤكد على الدور المتكامل للإعلام الوطني في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الروح الوطنية.

 

تناولت الدورة من خلال نخبة من المحاضرين والخبراء المختصين محاور أساسية، شملت مفاهيم الأمن القومي، التحديات الإقليمية والدولية، دور الإعلام في إدارة الأزمات، أسس القيادة الفعالة، استراتيجيات التنمية الوطنية المستدامة، وغيرها.


لم تقتصر فعاليات الدورة على المحاضرات النظرية فحسب، بل امتدت لتشمل ورش عمل تفاعلية وحلقات نقاش ثرية، أتاحت للمحررين العسكريين تبادل الخبرات والمعارف، وتعميق الفهم المشترك للقضايا المطروحة. 

وقد كان لتوجيهات إدارة الشؤون المعنوية تحت قيادة اللواء طارق هلال مدير إدارة الشؤون المعنوية، وحرصها على توفير بيئة محفزة للتعلّم والتطوير، بالغ الأثر في تحقيق أهداف الدورة وإثراء محتواها.


إن حضور المحررين العسكريين لهذه الدورة الاستراتيجية يؤكد على إيمان القوات المسلحة بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام العسكري في تشكيل الوعي الوطني، ونقل الحقائق والمعلومات بكل دقة وموضوعية. كما يعكس حرص الإدارة على تزويد المحررين بالأدوات المعرفية والمهارية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وتمكينهم من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه.

 

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وفي الختام، فإن هذه الدورة الاستراتيجية لتنمية القيادة الوطنية، والتي حظي المحررون العسكريون بشرف حضورها، تمثل إضافة نوعية لجهود تطوير الكفاءات الإعلامية داخل القوات المسلحة. كما تجسد حرص إدارة الشؤون المعنوية على الاستثمار في الكوادر البشرية، إيمانًا منها بأن الإعلام الواعي والمسؤول هو أحد الركائز الأساسية في دعم مسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار

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استراتيجيات التنمية التنمية الشاملة التنمية الوطنية المستدامة الشؤون المعنوية تشكيل الوعى الدورة الاستراتيجية لتنمية القيادة الوطنية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي محمد عبدالجليل

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